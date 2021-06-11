Нидерланды – Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды – Украина.
«Сборная Украины в рамках квартета С сыграет со сборной Нидерландов. Также в этой группе играют национальные команды Австрии и Северной Македонии.
Ранее соперники ни разу не встречались на официальном уровне. Только два раза Украина и Нидерланды играли в рамках спаррингов. В 2008-м году победили «оранжевые» со счетом 3:0, а в 2010-м году команды расписали мировую 1:1.
Сборная Украины играет на выезде в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Думаю, Украине будет очень тяжело с «летучими голландцами». Но поставлю на то, что Украина в этом матче не проиграет, а также покажет хорошую игру. Поставлю, что Украина возьмет минимум одно очко в Амстердаме. Я им этого желаю», - сказал Бартулович.
Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня. Начало встречи в 22:00.
Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».
Младен Бартулович, Sport.ua
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