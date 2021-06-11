Нидерланды – Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок Евро-2020

  • 11.06.2021 03:40
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Нидерланды – Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды – Украина.

«Сборная Украины в рамках квартета С сыграет со сборной Нидерландов. Также в этой группе играют национальные команды Австрии и Северной Македонии.

Ранее соперники ни разу не встречались на официальном уровне. Только два раза Украина и Нидерланды играли в рамках спаррингов. В 2008-м году победили «оранжевые» со счетом 3:0, а в 2010-м году команды расписали мировую 1:1.

Сборная Украины играет на выезде в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Думаю, Украине будет очень тяжело с «летучими голландцами». Но поставлю на то, что Украина в этом матче не проиграет, а также покажет хорошую игру. Поставлю, что Украина возьмет минимум одно очко в Амстердаме. Я им этого желаю», - сказал Бартулович.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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