Уэльс – Швейцария. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Уэльс – Швейцария.

«Сборные Уэльса и Швейцарии сыграют в рамках группы А, где также выступают Италия и Турция.

Уэльс и Швейцария ранее встречались между собой 7 раз (дважды побеждали валлийцы и пять раз - швейцарцы). Интересно, что соперники ни разу не играли вничью. Также любопытный факт: четыре раза матчи этих команд завершались со счетом 2:0 (три раза в пользу Швейцарии и один раз в пользу Уэльса). В остальных встречах были зафиксированы результативные счета: победы Швейцарии (4:0 и 4:1), а также виктория Уэльса со счетом 3:2. То есть во всех поединках этих оппонентов было больше двух голов, а в трех из них – четыре и пять забитых мячей.

Я считаю, что Швейцария в этой игре является фаворитом. Но нельзя списывать со счетов и Уэльс. У валлийцев боевая команда. Я поставлю на боевую ничью в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч Уэльс – Швейцария состоится 12-го июня. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».