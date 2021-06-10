Ролан Гаррос. Юниоры. Два украинца вышли в парные полуфиналы

Украинские теннисисты провели четвертьфинальные матчи в рамках юниорского Ролан Гаррос.



Вячеслав Белинский проиграл одиночку, но выиграл пару. Герман Самофалов также добыл путевку в полуфинал парного разряда.



Отметим, что по сетке Вячеслав и Герман сыграют в разных полуфиналах. Ранее на данной стадии юниорских Шлемов никогда не было одновременно двух пар с украинцами в составе.



Ролан Гаррос. Юниоры



1/4 финала одиночного разряда



Вячеслав Белинский (Украина, 16) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 5) – 2:6, 1:6



1/4 финала парного разряда



Герман Самофалов/Мартин Катц (Украина/Бельгия) – Макс Кашниковски/Александр Орликовски (Польша) – 6:7(6), 6:4, 10-7



Вячеслав Белинский/Петр Нестеров (Украина/Болгария) – Саша Гимар Вайенбург/Мехди Садауи (Франция) – 6:1, 5:7, 12-10