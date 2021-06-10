Криштиану РОНАЛДУ: «Евро-2020? Нет смысла обещать триумф»

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду оценил шансы своей команды защитить титул чемпионов Европы на предстоящем Евро-2020:

«Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет. Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу».

На групповом этапе соперниками Португалии будут Франция, Германия и Венгрия.