Криштиану РОНАЛДУ: «Евро-2020? Нет смысла обещать триумф»

Лидер сборной Португалии – о шансах своей команды

  • 10.06.2021 21:58
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Криштиану РОНАЛДУ: «Евро-2020? Нет смысла обещать триумф»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду оценил шансы своей команды защитить титул чемпионов Европы на предстоящем Евро-2020:

«Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет. Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу».

На групповом этапе соперниками Португалии будут Франция, Германия и Венгрия.

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Источник — Football-Italia

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