Криштиану РОНАЛДУ: «Евро-2020? Нет смысла обещать триумф»

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду оценил шансы своей команды защитить титул чемпионов Европы на предстоящем Евро-2020:
«Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет. Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.
Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу».
На групповом этапе соперниками Португалии будут Франция, Германия и Венгрия.
Источник — Football-Italia
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