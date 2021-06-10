Возродить традиции и выйти в Первую лигу. Таврия назначила главного тренера

В тренерский штаб крымского клуба вошел также Константин Полищук

  • 10.06.2021 20:39
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Возродить традиции и выйти в Первую лигу. Таврия назначила главного тренера
© СК Таврия. Сергей Пучков

Главным тренером футбольного клуба «Таврия» Симферополь официально назначен Сергей Пучков. В тренерский штаб крымского клуба вошел также Константин Полищук.

На встрече, состоявшейся в Херсоне с президентом клуба Эдуардом Репилевским были обсуждены все вопросы функционирования клуба. Также была поставлена ​​цель – выход в Первую лигу чемпионата Украины.

На 12 июня запланирован визит Сергея Пучкова и Константина Полищука в Марьяновку для ознакомления с инфраструктурой, необходимой для функционирования профессионального футбольного клуба. На 20 июня назначен первый сбор и старт подготовки к началу Второй лиги Украины. Начало чемпионата запланировано на 25 июля.

Сергей Пучков – воспитанник луганского футбола. Азы футбольного мастерства постигал в футбольной школе Лутугино, затем в луганском спортинтернате. В течение игровой карьеры (1979–2003) выступал за клубы: одесский «Черноморец» (молодежный состав), «Торпедо» (Луцк), СКА (Одесса), «Днепр» (Днепропетровск), «Металлург» (Запорожье) (29 матчей в сезоне 1991 года, 4 забитых мяча), «Шталь» (Бранденбург), «Биним» (Потсдам), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Хапоэль» (Беэр-Шева), «Эвис» (Николаев), «Металлург» (Мариуполь), «Араз» (Баку), «Горняк-Спорт» (Комсомольск). В молодежной сборной был капитаном. В ее составе провел 13 игр, забил 1 гол. Сыграл 201 матч в чемпионатах СССР, забил 9 голов. Дважды попадал в список «33-х лучших футболистов СССР» (1985, 1988).

В 2003 году перешел на тренерскую работу. Работал тренером в клубах: МФК «Николаев», ФК «Черкассы», «Кристалл» (Херсон), ФК «Севастополь», «Таврия» (Симферополь), «Славутич» (Черкассы), «Металлург» (Запорожье), «Гандзасар» (Армения), «Горняк-Спорт» (Верхние Плавные). Достижения (как игрок): чемпион СССР (1983, 1988), серебряный призер чемпионата СССР (1987, 1989), бронзовый призер чемпионата СССР (1984, 1985), обладатель Кубка СССР (1989). Достижения (как тренер): обладатель Кубка Украины: 2009/2010.

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Источник — ФК Таврия

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