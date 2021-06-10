ВИДЕО. Зинченко в компании звезд Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» решил поддержать своих футболистов, которые смогут выступить на грядущем Евро-2020 в составах национальных сборных.

«Горожане» создали специальный ролик, где упомянули всех потенциальных участников Евро-2020 из состава «МанСити». Вошел туда и 24-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко.

На групповом этапе Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.