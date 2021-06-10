Верес продлил контракт с украинским вратарем

Максим Бабийчук продолжит выступать за команду из Ровно

  • 10.06.2021 16:37
  • 542 просмотра
  • 1 комментарий
Верес продлил контракт с украинским вратарем
© ФК Верес. Максим Бабийчук

27-летний украинский голкипер Максим Бабийчук продолжит сотрудничество с «Вересом». 9 июня футболист подписал с клубом новый контракт сроком на один год, до конца сезона 2021/2022.

Бабийчук присоединился к «Вересу» летом 2018 года. За «Верес» голкипер сыграл 39 матчей (32 в чемпионате Второй лиги и 3 в Кубке Украины), где пропустил 35 мячей. В нынешнем сезоне в официальных матчах не участвовал.

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Источник — ФК Верес

(1 голос)

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Комментарии
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 10.06.2021 16:44
    0
    Легенда рівненського футболу!
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 10.06.2021 16:44
    0
    Легенда рівненського футболу!
    Ссылка
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