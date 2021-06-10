Верес продлил контракт с украинским вратарем

27-летний украинский голкипер Максим Бабийчук продолжит сотрудничество с «Вересом». 9 июня футболист подписал с клубом новый контракт сроком на один год, до конца сезона 2021/2022.

Бабийчук присоединился к «Вересу» летом 2018 года. За «Верес» голкипер сыграл 39 матчей (32 в чемпионате Второй лиги и 3 в Кубке Украины), где пропустил 35 мячей. В нынешнем сезоне в официальных матчах не участвовал.