ФОТО. Милевский оторвался в Турции с дочерью Добкина

Отпуск украинского форварда подошел к концу

  • 10.06.2021 15:56
  • 7671 просмотр
  • 6 комментариев
ФОТО. Милевский оторвался в Турции с дочерью Добкина
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в Турции отдыхал вместе с Аллой Добкиной, старшей дочерью бывшего городского головы Харькова Михаила Добкина.

«Давно я так не выступал. Туркам спасибо, всем, кто остался, быть добру.

Алла Добкина, удачи сегодня. Пока-пока», — прокомментировал Милевский свежее фото. Судя по актуальным отметкам, Алла отдыхает в том же отеле. Алла выпускает песни под именем Dobkina, до этого она использовала ник ADMood.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
      futbolboss, 10.06.2021 17:05
    0
    Миша, отдашь дочь мне, буду тебе тексты бесплатно писать
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 10.06.2021 16:46
    0
    Саша Зардунов, 10.06.2021 16:30
    В общем отодрал по полной.
    Та там ещё вопрос кто кого отодрал .
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 10.06.2021 16:40
    +1
    Всю жизнь отдыхает. Просто находятся дурачки за ето платящие
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 16:30
    +3
    В общем отодрал по полной.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.06.2021 16:22
    0
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.06.2021 16:08
    +10
    Немного заголовок "по-дебильному написан"...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.06.2021 16:08
    +10
    Немного заголовок "по-дебильному написан"...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.06.2021 16:30
    +3
    В общем отодрал по полной.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 10.06.2021 16:40
    +1
    Всю жизнь отдыхает. Просто находятся дурачки за ето платящие
    Ссылка
    futbolboss
      futbolboss, 10.06.2021 17:05
    0
    Миша, отдашь дочь мне, буду тебе тексты бесплатно писать
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 10.06.2021 16:46
    0
    Саша Зардунов, 10.06.2021 16:30
    В общем отодрал по полной.
    Та там ещё вопрос кто кого отодрал .
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 10.06.2021 16:22
    0
    Ссылка
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