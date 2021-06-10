ФОТО. Милевский оторвался в Турции с дочерью Добкина

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в Турции отдыхал вместе с Аллой Добкиной, старшей дочерью бывшего городского головы Харькова Михаила Добкина.

«Давно я так не выступал. Туркам спасибо, всем, кто остался, быть добру.

Алла Добкина, удачи сегодня. Пока-пока», — прокомментировал Милевский свежее фото. Судя по актуальным отметкам, Алла отдыхает в том же отеле. Алла выпускает песни под именем Dobkina, до этого она использовала ник ADMood.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.