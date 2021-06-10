Перед заключительным матчем сезона в Никополе осталось 13 футболистов

Перед заключительным матчем сезона с «Балканами» наставник «Никополя» Сергей Воробей столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. На прошлой неделе истекли контракты у Никиты Жукова, Сергея Донца, Максима Таряника и Игоря Кошеварова. Все они уже покинули команду.

Сразу четыре футболиста — Никита Фомин, Василий Адаменко, Максим Белоус и Данил Лега — в предыдущем поединке с «Энергией» (2:5) получили красные карточки и также не сыграют против «Балкан».

«Никополь» занимает 11-е место в группе «Б» Второй лиги Украины и сохраняет шансы финишировать в десятке. Для этого команде в пятницу необходимо не проиграть дома «Балканам» и надеяться на то, что «Реал Фарма» в Одессе не наберет очков в матче с «Металлургом».