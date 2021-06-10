«Приелась работа в Динамо». Суркис рассказал об уходе Михайличенко в УАФ

Алексей Михайличенко перешел работать в УАФ

  • 10.06.2021 15:29
  • 633 просмотра
  • 2 комментария
«Приелась работа в Динамо». Суркис рассказал об уходе Михайличенко в УАФ
© uaf.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал переход Алексея Михайличенко на работу в Украинскую ассоциацию футбола.

Михайличенко после ухода с поста тренера киевлян вернулся на позицию спортивного директора, но теперь работает вице-президентом УАФ.

«Если Михайличенко будет работать на украинский футбол, а не сводить какие-то интриги, потому что я вкладываю в футбол свои деньги и здоровья, многое не нравится – я об этом говорю. Я же сегодня не президент «Олимпика», со мной эти номера не пройдут. Там, где будет беспредел по отношению к нашей команде, я буду говорить, без применения нецензурных слов, но буду говорить очень громко об этом.

Я знаю одно – киевское «Динамо» сегодня является поставщиком всех игроков во все национальные сборные страны, поэтому с нами надо разговаривать просто уважительно и относиться к «Динамо» одинаково, как относятся к другим клубам. У меня нет ни с кем войны.

Уход Михайличенко – это предательство, дезертирство? Никак не хочу объяснять, он мне сказал, что это смена обстановки. Приелась ему работа в киевском «Динамо». Больше не хочу комментировать, он заслуженный человек, много добился в футболе и пускай он дальше продолжает работать, но, подчеркиваю, на украинский футбол», - сказал Суркис в интервью передаче BurBazz.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 15:35
    +1
    "огромная потеря" для дк
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 10.06.2021 15:34
    +1
    как то обижено выглядит интервью, даже с ноткой угрозы, не поделили что то видать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 15:35
    +1
    "огромная потеря" для дк
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 10.06.2021 15:34
    +1
    как то обижено выглядит интервью, даже с ноткой угрозы, не поделили что то видать
    Ссылка
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