«Приелась работа в Динамо». Суркис рассказал об уходе Михайличенко в УАФ

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал переход Алексея Михайличенко на работу в Украинскую ассоциацию футбола.

Михайличенко после ухода с поста тренера киевлян вернулся на позицию спортивного директора, но теперь работает вице-президентом УАФ.

«Если Михайличенко будет работать на украинский футбол, а не сводить какие-то интриги, потому что я вкладываю в футбол свои деньги и здоровья, многое не нравится – я об этом говорю. Я же сегодня не президент «Олимпика», со мной эти номера не пройдут. Там, где будет беспредел по отношению к нашей команде, я буду говорить, без применения нецензурных слов, но буду говорить очень громко об этом.

Я знаю одно – киевское «Динамо» сегодня является поставщиком всех игроков во все национальные сборные страны, поэтому с нами надо разговаривать просто уважительно и относиться к «Динамо» одинаково, как относятся к другим клубам. У меня нет ни с кем войны.

Уход Михайличенко – это предательство, дезертирство? Никак не хочу объяснять, он мне сказал, что это смена обстановки. Приелась ему работа в киевском «Динамо». Больше не хочу комментировать, он заслуженный человек, много добился в футболе и пускай он дальше продолжает работать, но, подчеркиваю, на украинский футбол», - сказал Суркис в интервью передаче BurBazz.