Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нидерланды — Украина? Пусть победит лучший!»

Экс-игрок сборной Украины готов к старту Евро-2020

  • 10.06.2021 15:11
  • 421 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нидерланды — Украина? Пусть победит лучший!»
© Instagram. Евгений Левченко

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Готов к чемпионату Европы. К сожалению, не смогу быть на стадионе в Амстердаме. Пусть лучшая команда победит в честной игре! Ну а я болею за?», — написал Левченко, комментируя свое фото в символике сборной Нидерландов.

На протяжении карьеры Левченко выступал за нидерландский клубы «Витесс», «Хелмонд Спорт», «Камбюр», «Спарту», «Гронинген» и «Виллем II».

Матч против Нидерландов станет для Украины первым не Евро-2020. Поединок состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 10.06.2021 15:46
    0
    Дурачок...
    Ссылка
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 10.06.2021 15:46
    0
    Дурачок...
    Ссылка
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