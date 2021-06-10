Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нидерланды — Украина? Пусть победит лучший!»

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Готов к чемпионату Европы. К сожалению, не смогу быть на стадионе в Амстердаме. Пусть лучшая команда победит в честной игре! Ну а я болею за?», — написал Левченко, комментируя свое фото в символике сборной Нидерландов.

На протяжении карьеры Левченко выступал за нидерландский клубы «Витесс», «Хелмонд Спорт», «Камбюр», «Спарту», «Гронинген» и «Виллем II».

Матч против Нидерландов станет для Украины первым не Евро-2020. Поединок состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00.