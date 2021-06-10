Всего 10 дней отдыха. Верес рассказал о подготовке к сезону УПЛ

Команда проведет два сбора

  • 10.06.2021 15:11
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Всего 10 дней отдыха. Верес рассказал о подготовке к сезону УПЛ
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После завершающего тура Первой лиги сезона 2020/21 чемпион «Верес» получит 10 дней отдыха.

С 23 июня команда начнет первый сбор в рамках подготовки к сезону УПЛ. Заниматься «Верес» будет на своей базе.

С 5 по 18 июля команда проведет второй сбор, который состоится в Винниках на базе клуба «Рух». На этом сборе состоится ряд контрольных матчей.

Соперниками будут «Рух», «Карпаты» Львов, ФК «Львов», «Волынь» и другие.

Старт сезона УПЛ запланирован на 25 июля.

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Источник — ФК Верес

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