Всего 10 дней отдыха. Верес рассказал о подготовке к сезону УПЛ

После завершающего тура Первой лиги сезона 2020/21 чемпион «Верес» получит 10 дней отдыха.

С 23 июня команда начнет первый сбор в рамках подготовки к сезону УПЛ. Заниматься «Верес» будет на своей базе.

С 5 по 18 июля команда проведет второй сбор, который состоится в Винниках на базе клуба «Рух». На этом сборе состоится ряд контрольных матчей.

Соперниками будут «Рух», «Карпаты» Львов, ФК «Львов», «Волынь» и другие.

Старт сезона УПЛ запланирован на 25 июля.