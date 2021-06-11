Главные рекорды в истории чемпионатов Европы

Ближайший месяц футбольная Европа абсолютно точно будет полностью сфокусирована на континентальном чемпионате, который должен будет назвать имя нового короля, или засвидетельствовать могущественность Португалии, если та сумеет отстоять добытый пять лет назад во Франции титул.

Как сложится борьба на Евро-2020, и кто станет победителем турнира – это тема для другого разговора, где многое будет основываться на догадках и каких-то умозаключениях, а сегодня мы предлагаем вспомнить вполне оформленные материальные достижения футболистов и команд, ставшие рекордами в истории чемпионатов Европы.

Командные титулы

Чаще всего в истории чемпионатов Европы выигрывали две команды – сборные Испании и Германии. Испанцы были сильнейшими на континенте в 1964, а также в 2008 и 2012 годах, став, к слову, единственной командой, которой удалось защитить титул в истории Евро. Немцы побеждали на чемпионатах Европы в 1972, 1980 и 1996 годах. Победа любой из этих двух сборных на Евро-2020 выведет ее в единоличные лидеры по числу побед на континентальных чемпионатах за всю историю.

Поравняться с Испанией и Германией по числу завоеванных титулов чемпионов Европы по результатам текущего розыгрыша может только сборная Франции, которая к настоящему моменту имеет в активе две победы на Евро – в 1984 и 2000 годах.

Командные участия

Чаще остальных в финальных частях чемпионатов Европы участие принимала сборная Германии (ФРГ) – 12 раз. Старт на текущем первенстве станет для немцев тринадцатым в истории. Они пропустили только первые два розыгрыша (в 1960 и 1964 годах), когда не принимали участия в соревновании вообще, а также турнир в 1968 году, когда не смогли пройти квалификацию.

Начиная с Евро-1972 сборная Германии неизменно представлена на континентальных чемпионатах, причем лишь трижды не смогла выйти из группы, а в остальных случаях минимальным достижением немцев является полуфинальная стадия.

Напомним, для сборной Украины Евро-2020 станет третьим после участий в домашнем чемпионате Европы 2012 года, а также провальном Евро-2016 во Франции.

12 – Германия

10 – Испания

9 – Франция, Нидерланды, Италия, Англия

8 – Дания

7 – Португалия

6 – Швеция, СССР, Чехия

5 – Румыния, Бельгия, Хорватия, Россия

Наибольшее количество побед в матчах (среди команд)

Больше всего побед в конкретных поединках в рамках розыгрышей чемпионатов Европы имеет сборная Германии. Их у нее 26, что сразу на шесть больше, чем у ближайшего преследователя в лице сборной Франции. Теоретически, если немцы не выиграют на Евро-2020 ни одного матча, а французы выиграют все поединки, то они сумеют выйти на первую строчку с 27 победами, но такой вариант видится маловероятным.

26 – Германия

20 – Франция

19 – Испания

18 – Португалия

17 – Нидерланды

16 – Италия

Самые крупные победы

До сих пор наиболее крупную победу в финальных частях розыгрышей чемпионатов Европы одержала сборная Нидерландов, которая на домашнем для себя Евро-2000 в четвертьфинале разбила команду Югославии со счетом 6:1. Тогда хет-трик на свой счет записал Патрик Клюйверт, дублем отличился Марк Овермарс, а еще один мяч в ворота югославов забил их собственный футболист Деян Говедарица. Ответить на шесть пропущенных мячей балканцы смогли лишь в компенсированное к матчу время, когда точку в игре поставил Саво Милошевич.

Нидерланды - Югославия 6:1 (25.06.2000, 1/4 финала)

Дания - Югославия 5:0 (16.06.1984, групповой этап)

Франция - Бельгия 5:0 (16.06.1984, групповой этап)

Швеция - Болгария 5:0 (14.06.2004, групповой этап)

Наибольшая посещаемость матчей

Увы, Евро-2020 не сможет побить этих рекордов, так как из-за коронавируса существует множество ограничений и запретов относительно количества болельщиков на трибунах (большинство стадионов не будут заполнены более чем на 50% от номинальной вместимости), однако и без того интересно, что рекорд посещаемости для одного матча в рамках Евро удерживается вот уже 57 лет. Тогда почти 80 тысяч зрителей посетили поединок финала турнира между Испанией и СССР, который состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

79115 - Испания - СССР («Сантьяго Бернабеу», 1964)

76864 - Шотландия - Англия («Уэмбли», 1996)

76833 - Франция - Исландия («Стад де Франс», 2016)

76798 - Англия - Нидерланды («Уэмбли», 1996)

76567 - Англия - Швейцария («Уэмбли», 1996)

Наибольшее количество матчей на чемпионатах Европы

Среди команд больше всех матчей на чемпионатах Европы провела сборная Германии, что логично, так как немцы чаще остальных участвовали в континентальных первенствах. В ближайшее время Германию никто не сможет обойти, так как отрыв от испанцев составляет 9 поединков, а на Евро-2020 обе команды сыграют, и даже если немцы вылетят после группового этапа, а пиренейцы выиграют турнир, то разрыв сократится до 5 поединков, но не более.

49 - Германия

40 - Испания

39 - Франция

38 - Италия

35 - Португалия, Нидерланды

Лидером по количеству проведенных матчей на чемпионатах Европы среди футболистов является Криштиану Роналду, который имеет все шансы увеличить свое достижение, сделав его еще более фундаментальным. Также шанс улучшить позиции имеет соотечественник Роналду 34-летний Жоау Моутинью, а все остальные игроки, которые присутствуют сейчас в топ-5 по этому критерию участие в Евро-2020 не примут.



Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

21 - Криштиану Роналду (Португалия)

18 - Бастиан Швайнштайгер (Германия)

17 - Джанлуиджи Буффон (Италия)

16 - Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста (оба – Испания), Лилиан Тюрам (Франция), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

15 - Жоау Моутинью, Нани, Пепе (все – Португалия), Серхио Рамос, Давид Вилья (оба – Испания)

Лучшие бомбардиры

Лучшими бомбардирами за всю историю чемпионатов Европы являются француз Мишель Платини и португалец Криштиану Роналду. У обоих в активе по девять забитых мячей, причем первый провел их все в рамках одного турнира – Евро-1984, что делает его еще и самым результативным игроком в разрезе одного конкретного чемпионата.

Уже на Евро-2020 Роналду, если забьет хотя бы один мяч, может обойти Платини, а также улучшить свои показатели среди лучших голеадоров может 30-летний Антуан Гризманн, который сыграет на турнире со сборной Франции (теоретически он сможет сыграть и на Евро-2024, когда ему будет только 33 года, из-за чего потенциальный рекорд Роналду может долго не продержаться). А вот Златан Ибрагимович, несмотря на возвращение в сборную Швеции, помочь своей команде на Евро-2020 не сможет из-за проблем с коленом.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

9 – Мишель Платини (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)

7 – Алан Ширер (Англия)

6 – Антуан Гризманн, Тьерри Анри (оба – Франция), Златан Ибрагимович (Швеция), Патрик Клюйверт, Руд ван Нистелрой (оба – Нидерланды), Нуну Гомеш (Португалия), Уэйн Руни (Англия)

5 – Милан Барош (Чехия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Юрген Клинсманн, Марио Гомес (оба – Германия), Саво Милошевич (Югославия), Фернандо Торрес (Испания)

Самые юные игроки чемпионатов Европы

Самым молодым игроком, сыгравшим когда-либо в финальных частях чемпионатов Европы остается нидерландец Йетро Виллемс, который установил достижение в 2012 году, выйдя на поле в возрасте 18 лет и 71 дня.

На Евро-2020 существенно перекрыть этот рекорд потенциально могут два игрока – 17-летние Джуд Беллингем из сборной Англии и его сверстник Кацпер Козловский из сборной Польши.

18 лет и 71 день – Йетро Виллемс (Нидерланды, 2012)

18 лет и 129 дней – Валерий Божинов (Болгария, 2004)

18 лет и 138 дней – Йохан Фонлантен (Швейцария, 2004)

18 лет и 233 дня – Уэйн Руни (Англия, 2004)

18 лет и 259 дней – Маркус Рашфорд (Англия, 2016)

Самые возрастные игроки чемпионатов Европы

Рекордсменом среди «дедушек» на чемпионатах Европы является венгерский вратарь Габор Кирай, который на Евро-2016 появился на поле в возрасте 40 лет и 86 дней, почти на год превзойдя прежнее достижение немца Лотара Маттеуса, державшееся в виде рекорда с 2000 года.

Отметим, что в финальные заявки команд-участниц на Евро-2020 не попал ни один футболист, который бы по возрасту мог бы побить рекорд Кирая.

40 лет и 86 дней – Габор Кирай (Венгрия, 2016)

39 лет и 91 день – Лотар Маттеус (Германия, 2000)

38 лет и 257 дней – Ивица Вастич (Австрия, 2008)

38 лет и 232 дня – Йенс Леманн (Германия, 2008)

38 лет и 156 дней – Джанлуиджи Буффон (Италия, 2016)

Наиболее удачливые пенальтисты

Серии послематчевых пенальти очень важны, когда речь заходит о выявлении победителя на стадии плей-офф, а потому не лишним будет взглянуть и на статистику лучших и худших команд в этом компоненте.

100% - Чехия (победы в трех сериях из трех)

100% - Турция (победа в одной серии из одной)

75% - Испания (победа в трех сериях из четырех)

66% - Германия, Португалия (выиграли по две серии из трех)

Наименее удачливые пенальтисты

0% - Хорватия, Швейцария, Швеция (проиграли по одной серии пенальти)

25% - Англия, Нидерланды (проиграли по три серии из четырех)

40% - Италия (проиграла три серии из пяти)

Текст: meta.ua/sport/