Сергей НАЗАРЕНКО: «Хочется, чтобы Украина громко заявила о себе на Евро»

Специалист считает, что у «сине-желтых» есть все предпосылки для удачного выступления на турнире

  • 10.06.2021 14:28
  • 605 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей НАЗАРЕНКО: «Хочется, чтобы Украина громко заявила о себе на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от выступления Украины на Евро-2020.

«Среди подопечных главного тренера Андрея Шевченко хватает талантливых молодых игроков, и вполне возможно, что кто-то из них станет открытием чемпионата Европы.

Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем, и с первоочередным заданием, выходом из группы, наши ребята справятся», — отметил Назаренко.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе турнира Украина сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.06.2021 14:44
    +2
    Есть два способа громко заявить о себе. Выиграть чемпионат или всем проиграть в сухую, третьего не дано.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.06.2021 14:44
    +2
    Есть два способа громко заявить о себе. Выиграть чемпионат или всем проиграть в сухую, третьего не дано.
    Ссылка
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