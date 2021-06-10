Сергей НАЗАРЕНКО: «Хочется, чтобы Украина громко заявила о себе на Евро»

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от выступления Украины на Евро-2020.

«Среди подопечных главного тренера Андрея Шевченко хватает талантливых молодых игроков, и вполне возможно, что кто-то из них станет открытием чемпионата Европы.

Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем, и с первоочередным заданием, выходом из группы, наши ребята справятся», — отметил Назаренко.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе турнира Украина сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.