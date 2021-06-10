ФОТО. Вратари сборной Украины готовы к старту Евро-2020

Голкиперы сборной Украины готовы к старту Евро-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля.
«Готовы», — лаконично написал Андрей Пятов, опубликовав совместное фото с коллегами по ремеслу Георгием Бущаном и Анатолием Трубиным в компании тренера вратарей Педро Харо.
В своем первом матче на турнире, который состоится в воскресенье, 13 июня, Украина встретится с национальной командой Нидерландов. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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