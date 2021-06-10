ФОТО. Вратари сборной Украины готовы к старту Евро-2020

Пятов, Бущан и Трубин будут защищать ворота украинской национальной команды

  • 10.06.2021 14:12
  • 1209 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Вратари сборной Украины готовы к старту Евро-2020
© Instagram. Андрей Пятов

Голкиперы сборной Украины готовы к старту Евро-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля.

«Готовы», — лаконично написал Андрей Пятов, опубликовав совместное фото с коллегами по ремеслу Георгием Бущаном и Анатолием Трубиным в компании тренера вратарей Педро Харо.

В своем первом матче на турнире, который состоится в воскресенье, 13 июня, Украина встретится с национальной командой Нидерландов. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 14:22
    0
    П"ятов там зайвий
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 14:22
    0
    П"ятов там зайвий
    Ссылка
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