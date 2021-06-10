Игорь СУРКИС: «У Луческу нет никакой паники по поводу Де Дзерби в Шахтере»

Президент «Динамо» прокомментировал смену тренера у главного конкурента

  • 10.06.2021 13:51
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  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «У Луческу нет никакой паники по поводу Де Дзерби в Шахтере»
© twitter.com/FCShakhtar

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение «Шахтера» назначить тренером итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

«Выбор Роберто Де Дзерби – это прерогатива «Шахтера», президента клуба Рината Ахметова. Он принял для себя такое решение, он с этим тренером надеется на успех, точно так же, как мы с нашим тренером надеемся на дальнейший успех.

У меня нет каких-то особенных ощущений, я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается донецкому «Шахтеру» много лет. «Шахтер» будет сильнее, мы будем сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. «Динамо» играло в полуфинале Кубка УЕФА, «Шахтер» выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии наши, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожидаю от «Шахтера» при новом тренере? Я ничего не ожидаю, меня не интересует, кого «Шахтер» взял тренером. Меня интересует одно – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все, что можно было выиграть, мы попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне «Динамо» выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Как оно будет, покажет время.

Мирча Луческу абсолютно спокойно относится к назначению Де Дзерби, он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Моуриньо, Липпи, у него большая карьера и у него нет никакой паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона», - сказал Суркис в интервью передаче BurBuzz.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 10.06.2021 13:54
    0
    Чё будет у Луческу паника? да хоть Тухель или Гвардиола пускай Шахтер тренерует) Легко обыгрывать составом под 1 ярд евро ) ты обыграй такой состав игроками в 10 раз дешевле))) вот где скил))))
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    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 10.06.2021 13:54
    0
    Чё будет у Луческу паника? да хоть Тухель или Гвардиола пускай Шахтер тренерует) Легко обыгрывать составом под 1 ярд евро ) ты обыграй такой состав игроками в 10 раз дешевле))) вот где скил))))
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