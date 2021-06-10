Виталий МИКОЛЕНКО: «О клубных делах сейчас вообще не думаю. Только Украина»

Защитник сборной Украины прокомментировал подготовку к Евро

  • 10.06.2021 12:42
  • 890 просмотров
  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «О клубных делах сейчас вообще не думаю. Только Украина»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал подготовку национальной команды к первому матчу Евро-2020 против Нидерландов 13 июня.

«В составе много игроков «Динамо»? Не думаю, что стоит говорить о клубах. Сейчас все в национальной команде, все защищают цвета Украины. Мы приехали в сборную на положительных эмоциях, но о клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина. Фавориты? На каждом таком турнире одни и те же фавориты, сложно что-то добавить».

«Мирча Луческу? Его в Бухаресте еще не видел, но надеюсь, что еще увидимся перед матчем. Мистер пришел в «Динамо» и мы вышли в группу Лиги чемпионов. Думаю, это поможет перед чемпионатом Европы, потому что для многих это была первая ЛЧ».

«Сейчас все игроки примерно на одном и том же физическом уровне. Мы должны быть на пике, но игра все покажет».

«В плане физической формы чувствую себя очень хорошо, а в моральном плане есть небольшое волнение, потому что это мой первый матч на Евро», - сказал Миколенко.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 10.06.2021 13:14
    0
    Віталька!!!
    В обороні - не тупить
    паси в ноги - видавать
    форвардів суперника - зрубати або наглухо (у Рамоса повчіться ) або без порушень
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 10.06.2021 13:14
    0
    Віталька!!!
    В обороні - не тупить
    паси в ноги - видавать
    форвардів суперника - зрубати або наглухо (у Рамоса повчіться ) або без порушень
    Ссылка
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