ВИДЕО. Гризманн выбирает эмодзи для игроков Барселоны

В этом ролике Антуан Гризманн попытается не обидеть никого из своих одноклубников. Перед ним будет стоять непростая задача - выбрать для каждого игрока «Барселоны» эмодзи, которое лучше всего его описывает. Какое эмодзи достанется Лионелю Месси, Френки Де Йонгу, Жерару Пике, Бускетсу и остальным? Узнай в этом видео!
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Источник — Sport.ua
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