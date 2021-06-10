ВИДЕО. Гризманн выбирает эмодзи для игроков Барселоны

В этом ролике Антуан Гризманн попытается не обидеть никого из своих одноклубников. Перед ним будет стоять непростая задача - выбрать для каждого игрока «Барселоны» эмодзи, которое лучше всего его описывает. Какое эмодзи достанется Лионелю Месси, Френки Де Йонгу, Жерару Пике, Бускетсу и остальным? Узнай в этом видео!