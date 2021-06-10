Барбора Крейчикова – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг пройдут полуфинальные матчи Ролан Гаррос в женском одиночном разряде.
Вторыми на корт выйдут Барбора Крейчикова (№33 WTA) и Мария Саккари (№18 WTA). Встреча ориентировочно начнется в 17:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, Крейчикова выиграла оба матча.
В первом полуфинале сыграют Анастасия Павлюченкова (№32 WTA) и Тамара Зиданшек (№85 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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