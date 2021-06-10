Турция – Италия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия.

«Матч открытия Евро-2020 Турция – Италия играется в Риме. Получается, что для итальянцев – это домашняя игра. Италия уже два года не проигрывает в официальных матчах. И вообще у них хорошая сборная. Сборные Италии и Турции находятся в группе А, также в их квартете находятся национальные команды Швейцарии и Уэльса.

Турция и Италия играли между собой 14 раз. В этих встречах 10 раз побеждали итальянцы и 4 раза были зафиксированы ничьи. Турки ни разу не побеждали Италию. Предыдущие две встречи, которые были сыграны в рамках спаррингов в 2002 и 2006 годах завершились ничейными исходами 1:1. На официальном уровне соперники играли до этого также на чемпионате Европы. Тогда на Евро-2000 итальянцы победили турков со счетом 2:1.

Скуадра Адзурра – один из фаворитов Евро. В игре с Турцией команда Роберто Манчини должна побеждать. Но сделать это будет непросто, потому что турки последнее время тоже в неплохой форме находятся.

Но все-таки поставлю на победу Италии в матче-открытия. Думаю, это будет победа итальянцев с минимальным перевесом», - сказал Бартулович.

Матч Турция – Италия состоится 11-го июня. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».