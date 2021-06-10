0:8. Украина потерпела унизительное поражение от Японии

Без шансов для украинских футболисток

  • 10.06.2021 11:20
  • 3188 просмотров
  • 10 комментариев
0:8. Украина потерпела унизительное поражение от Японии
© womensfootball.com.ua

10 июня женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против Японии. Игра состоялась в Хиросиме.

Игра прошла в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола.

Японки разгромили Украину со счетом 8:0.

Япония - Украина - 8:0 (4:0) 

Состав сборной Украины: Санина (Бондарчук) - Филенко, Подольская (Корсун), Шматко, Бассанская, Петрик, Кунина (Христюк), Овдийчук, Калинина, Малахова (Воронина), Козлова (Андрухив).

Украинская сборная готовится к квалификации чемпионата мира-2023, которая стартуют осенью текущего года. 

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.06.2021 12:26
    0
    та то ще нормально. японки міцний середняк жіночого футболу
    Ссылка
    Vik Anderson
    online
      Vik Anderson, 10.06.2021 12:17
    +1
    Норм по грі пощастило що тільки 0:8
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 10.06.2021 11:56
    +8
    японки были серебрянными призерками чм. у них женский футбол профессиональный, у нас любительский. чудес не бывает
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 10.06.2021 11:40
    0
    если бы игра была после адаптации (7-8 дней), то, может быть, проиграли бы с меньшим счётом: 0:2 или 0:4...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 10.06.2021 11:35
    -5
    Александр Гайдар, 10.06.2021 11:31
    На кухню. лошади!
    посудомойками?
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 10.06.2021 11:34
    -1
    Калинина и Козлова лучше пусть на теннисе сосредоточатся!
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 10.06.2021 11:31
    -5
    На кухню. лошади!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 10.06.2021 11:30
    -5
    Позорит фамилию Зинченко
    Ссылка
    Bop
      Bop, 10.06.2021 11:26
    +3
    вот и результат.
    в принципе, главное - не победа, главное - участие.
    и в Японии побывали на шару для себя, за деньги налогоплательщиков
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 10.06.2021 11:23
    0
    Гоните нафиг эту тренера Зинченко полный провал лететь в Японию за 5000 км чтобы так профукать позорно
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 10.06.2021 11:56
    +8
    японки были серебрянными призерками чм. у них женский футбол профессиональный, у нас любительский. чудес не бывает
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 10.06.2021 11:26
    +3
    вот и результат.
    в принципе, главное - не победа, главное - участие.
    и в Японии побывали на шару для себя, за деньги налогоплательщиков
    Ссылка
    Vik Anderson
    online
      Vik Anderson, 10.06.2021 12:17
    +1
    Норм по грі пощастило що тільки 0:8
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.06.2021 12:26
    0
    та то ще нормально. японки міцний середняк жіночого футболу
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 10.06.2021 11:40
    0
    если бы игра была после адаптации (7-8 дней), то, может быть, проиграли бы с меньшим счётом: 0:2 или 0:4...
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 10.06.2021 11:23
    0
    Гоните нафиг эту тренера Зинченко полный провал лететь в Японию за 5000 км чтобы так профукать позорно
    Ссылка
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