0:8. Украина потерпела унизительное поражение от Японии

10 июня женская сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против Японии. Игра состоялась в Хиросиме.
Игра прошла в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола.
Японки разгромили Украину со счетом 8:0.
Япония - Украина - 8:0 (4:0)
Состав сборной Украины: Санина (Бондарчук) - Филенко, Подольская (Корсун), Шматко, Бассанская, Петрик, Кунина (Христюк), Овдийчук, Калинина, Малахова (Воронина), Козлова (Андрухив).
Украинская сборная готовится к квалификации чемпионата мира-2023, которая стартуют осенью текущего года.
Источник — Sport.ua
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в принципе, главное - не победа, главное - участие.
и в Японии побывали на шару для себя, за деньги налогоплательщиков
в принципе, главное - не победа, главное - участие.
и в Японии побывали на шару для себя, за деньги налогоплательщиков
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