Барселона предложила трехлетний контракт Депаю

27-летний форвард Мемфис Депай в ближайшее время станет игроком «Барселоны». Игрок перейдет в клуб в статусе свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонцы предложили 27-летнему футболисту трехлетний контракт. Клуб и агенты оптимистичны относительно трансфера, но договоренность пока не достигнута.

В минувшем сезоне Мемфис Депай сыграл 40 матчей за «Лион», забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена купить Рахима Стерлинга.