Нидерланды – Украина. Букмекеры назвали фаворита

Команда Шевченко будет андердогом, но шансы есть

  • 10.06.2021 08:40
  • 2215 просмотров
  • 3 комментария
Нидерланды – Украина. Букмекеры назвали фаворита
© УАФ

В воскресенье, 13-го июня, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Нидерландами в Амстердаме. 
 
Букмекеры отдают больше шансов хозяевам поля. На победу «оранжевых» можно поставить с коэффициентом 1.67, на ничью - 3.75, поражение оценено в 6.3.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.15. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.28, ТМ2.5 – 1.7.
 
Матч Нидерланды – Украина состоится на «Йохан Кройф Арена», начало в 22:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.06.2021 09:20
    -1
    Добровольський Володимир, 10.06.2021 08:56
    Да, Довбык будет поинтереснее в матче против Нидерландов...
    Мне Довбык запомнился только падением в штрафной в матче против Казахстана.
    Очень интересно!
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 10.06.2021 08:56
    0
    Да, Довбык будет поинтереснее в матче против Нидерландов...
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 10.06.2021 08:49
    +4
    Наши медиа переоценивают сборную Украины, нападение 0,0 Яремчук может потянуть, но он всячески пытается попость во вратаря... Зинченко с Малиновским одноплановые игроки и потому их нужно разбавлять Шапаренком, что наш штаб не планирует... Единственная зацепка игра в обороне и конечно Караваев.
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 10.06.2021 08:49
    +4
    Наши медиа переоценивают сборную Украины, нападение 0,0 Яремчук может потянуть, но он всячески пытается попость во вратаря... Зинченко с Малиновским одноплановые игроки и потому их нужно разбавлять Шапаренком, что наш штаб не планирует... Единственная зацепка игра в обороне и конечно Караваев.
    Ссылка
    Добровольський Володимир
    online
      Добровольський Володимир, 10.06.2021 08:56
    0
    Да, Довбык будет поинтереснее в матче против Нидерландов...
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