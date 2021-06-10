Нидерланды – Украина. Букмекеры назвали фаворита

В воскресенье, 13-го июня, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Нидерландами в Амстердаме.



Букмекеры отдают больше шансов хозяевам поля. На победу «оранжевых» можно поставить с коэффициентом 1.67, на ничью - 3.75, поражение оценено в 6.3.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.15. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.28, ТМ2.5 – 1.7.



Матч Нидерланды – Украина состоится на «Йохан Кройф Арена», начало в 22:00 по Киеву.