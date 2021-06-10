Филиппо Индзаги возглавил Брешию

Клуб выступает в итальянской Серии В

  • 10.06.2021 05:31
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Филиппо Индзаги возглавил Брешию
© ФК Брешия. Филиппо Индзаги

47-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги стал главным тренером «Брешии», которая выступает в Серии В.

«Добро пожаловать, Мистер!», — прокомментировал клуб назначение.

На протяжении тренерской карьеры Филиппо работал в «Милане» (U-17, U-19 и первой команде), «Венеции» и «Болонье». Последним клубом специалиста был «Беневенто», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.

В минувшем сезоне «Брешия» заняла 7-е место в Серии В и не смогла выйти в высший итальянский дивизион.

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Источник — Instagram

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