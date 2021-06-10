Филиппо Индзаги возглавил Брешию

47-летний итальянский специалист Филиппо Индзаги стал главным тренером «Брешии», которая выступает в Серии В.

«Добро пожаловать, Мистер!», — прокомментировал клуб назначение.

На протяжении тренерской карьеры Филиппо работал в «Милане» (U-17, U-19 и первой команде), «Венеции» и «Болонье». Последним клубом специалиста был «Беневенто», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.

В минувшем сезоне «Брешия» заняла 7-е место в Серии В и не смогла выйти в высший итальянский дивизион.