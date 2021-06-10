Сергей КРАВЧЕНКО: «Открытием Евро-2020 может стать Забарный»

38-летний украинский хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал, кто может стать открытием в составе сборной Украины на Евро-2020.

«Кто может стать открытием турнира в составе сборной Украины? Первым делом назову Илью Забарного, если он будет играть. В таком возрасте показывать такое спокойствие и хладнокровие — это дорогого стоит. Неплохо сейчас выглядит Александр Зубков, который умеет атаковать пространство. У него пока не такое громкое имя, но у нас в команде не много фланговых нападающих, которые любят и хотят открываться за спины защитников. У Зубкова хорошее движение, он отрабатывает на каждом участке поля и чувствует глубину. А вот Виталий Миколенко уже вряд ли кого-то удивит — он играет в основе сборной уже много лет», — считает Кравченко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.