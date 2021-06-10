ПСЖ нацелился на вингера Барселоны

Парижский ПСЖ намерен подписать 24-летнего вингера каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усмана Дембеле.
Контракт Дембеле с «блаугранас» истекает летом 2022 года.
В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 44 матча во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.
В активе Усмана 24 матча за сборную Франции, где он забил 4 мяча.
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Источник — Marca
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