Евгений МАКАРЕНКО: «Уже чувствуется атмосфера Евро»

30-летний полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020. Украинская команда базируется в Бухаресте.

«Нас очень тепло встретили, позитивные эмоции у всех. Чувствуем себя как дома, хорошая атмосфера в гостинице, прекрасное тренировочное поле. Сегодня первый день здесь, довольно такой втягивающий, все в прекрасном настроении.

Начали готовиться к ближайшему матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро. Была уже одна теория по нидерландской команде, посмотрели общие направления их игры», — сказал Макаренко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.