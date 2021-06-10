Евгений МАКАРЕНКО: «Уже чувствуется атмосфера Евро»

Сборная Украины готовится к старту чемпионата Европы в Бухаресте

  • 10.06.2021 04:30
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Евгений МАКАРЕНКО: «Уже чувствуется атмосфера Евро»
© УАФ. Евгений Макаренко

30-летний полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020. Украинская команда базируется в Бухаресте.

«Нас очень тепло встретили, позитивные эмоции у всех. Чувствуем себя как дома, хорошая атмосфера в гостинице, прекрасное тренировочное поле. Сегодня первый день здесь, довольно такой втягивающий, все в прекрасном настроении.

Начали готовиться к ближайшему матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро.  Была уже одна теория по нидерландской команде, посмотрели общие направления их игры», — сказал Макаренко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Футбол 1/2/3

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