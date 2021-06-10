Евгений МАКАРЕНКО: «Уже чувствуется атмосфера Евро»

30-летний полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020. Украинская команда базируется в Бухаресте.
«Нас очень тепло встретили, позитивные эмоции у всех. Чувствуем себя как дома, хорошая атмосфера в гостинице, прекрасное тренировочное поле. Сегодня первый день здесь, довольно такой втягивающий, все в прекрасном настроении.
Начали готовиться к ближайшему матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро. Была уже одна теория по нидерландской команде, посмотрели общие направления их игры», — сказал Макаренко.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Источник — Футбол 1/2/3
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