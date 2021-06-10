Россия не снимется с Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

Сборная России не снимется с грядущего Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины.
«Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось», — заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания попечительского совета организации.
Ранее новая форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро-2020, вызвала резкое недовольство со стороны российских политиков и футбольных функционеров.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник — Газета.ru
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