Россия не снимется с Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

Такое развитие событий даже не обсуждалось, утверждает глава РФС Александр Дюков

  • 10.06.2021 04:12
  • 284 просмотра
  • 1 комментарий
Россия не снимется с Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Сборная России не снимется с грядущего Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины.

«Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось», — заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания попечительского совета организации.

Ранее новая форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро-2020, вызвала резкое недовольство со стороны российских политиков и футбольных функционеров.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Газета.ru

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 10.06.2021 04:35
    +2
    Ничего страшного😏....Бельгия, Дания и Финляндия снимут ее с этого ЕВРО...правда выйдет это эффектнее, с позором😅 "снимут расеюшку не по ее воле"😁 вопрос времени
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 10.06.2021 04:35
    +2
    Ничего страшного😏....Бельгия, Дания и Финляндия снимут ее с этого ЕВРО...правда выйдет это эффектнее, с позором😅 "снимут расеюшку не по ее воле"😁 вопрос времени
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности