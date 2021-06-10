ФОТО. На стадионе Манчестер Сити меняют газон

На «Этихаде», домашнем стадионе английского «Манчестер Сити», за который выступает 24-летний украинец Александр Зинченко, ведутся работы по полной замене газона.
Фото масштабных работ «Манчестер Сити» опубликовал в клубном Instagram.
«Этихад» вмещает около 48 тысяч зрителей.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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