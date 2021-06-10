Сергей КРАВЧЕНКО: «Яремчук очень сильно прибавил. Смотрю на него — машина!»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о том, кто будет лидером сборной Украины на Евро-2020.

«Кто будет лидерами команды на Евро? Я, как и все, отмечу Александра Зинченко и Руслана Малиновского, но обязательно добавлю Николая Матвиенко в линии обороны, а в атаке, конечно же, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Нападающий «Гента» очень сильно прибавил. Смотрю на него — машина! Думаю, что ему пора переходить в топ-чемпионат, но для этого, наверное, нужен успех на континентальном форуме. Про Ярмоленко и говорить не приходится. С его-то опытом, желанием — он обязательно принесет пользу. Видно, что Андрей соскучился по игре. Что касается Матвиенко, то он просто бесценный исполнитель в фазе начала атаки. Да, я назвал полкоманды, но это и хорошо, что у нас много исполнителей, способных вести за собой и влиять на результат. Делать, как принято говорить, разницу», — считает Кравченко.

На групповом этапе Евро-2020 Украины сыграет с национальными командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.