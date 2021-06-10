Делегация УАФ отправится на первый матч сборной Украины в скромном составе

Первый матч в рамках финальной части Евро-2020 сборная Украины проведет в Амстердаме. Из-за жестких карантинных мер местные власти не допустили на поединок болельщиков из Украины.

Официальная делегация VIP-персон из Киева в Амстердам тоже отправится в весьма скромном составе из 8-10 человек. Официальные лица из Украины прилетят в Амстердам в день матча и после игры вернутся в Киев.

В свою очередь поддержка функционеров сборной на втором и третьем матчах против Северной Македонии и Австрии будет уже куда более внушительной — порядка 80 человек.

Сборная Украины во время чемпионата Европы будет базироваться в столице Румынии Бухаресте. На групповом этапе Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).