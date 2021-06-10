ФОТО. Попов готовится к старту Евро-2020

22-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Денис Попов продолжает подготовку к старту Евро-2020 в составе украинской национальной команды.

Свежее фото с тренировки Попов выложил в Instagram. На Евро-2020 сборная Украины базируется в Бухаресте. Старт турнира намечен на 11 июня.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет в воскресенье, 13 июня. Соперником украинской национальной команды станут Нидерланды. Матч состоится в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени.