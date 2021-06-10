ФОТО. Попов готовится к старту Евро-2020

Защитник сборной Украины тренируется в Бухаресте

  • 10.06.2021 01:31
  • 133 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Попов готовится к старту Евро-2020
© УАФ. Денис Попов

22-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Денис Попов продолжает подготовку к старту Евро-2020 в составе украинской национальной команды.

Свежее фото с тренировки Попов выложил в Instagram. На Евро-2020 сборная Украины базируется в Бухаресте. Старт турнира намечен на 11 июня.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет в воскресенье, 13 июня. Соперником украинской национальной команды станут Нидерланды. Матч состоится в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 10.06.2021 01:42
    +1
    andre_lui, 10.06.2021 01:37
    Икры конечно!
    наверное трудно джинси найти чтоб ногу туда просунуть
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.06.2021 01:37
    0
    Икры конечно!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 10.06.2021 01:42
    +1
    andre_lui, 10.06.2021 01:37
    Икры конечно!
    наверное трудно джинси найти чтоб ногу туда просунуть
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.06.2021 01:37
    0
    Икры конечно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности