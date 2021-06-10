Ролан Гаррос. Джокович одолел Берреттини и теперь сыграет с Надалем

34-летний сербский теннисист Новак Джокович обыграл 25-летнего итальянского спортсмена Маттео Берреттини в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Джокович победил Берреттини в четырех сетах (6:3, 6:2, 6:7, 7:5) и вышел в полуфинал соревнований.

За выход в финал Ролан Гаррос Джокович поборется с 35-летним испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Примечательно, что спортсмены сыграют между собой 58-й раз в карьере. Пока что Джокович ведет со счетом 29:28.

В рамках Ролан Гаррос Джокович и Надаль встретятся в девятый раз.