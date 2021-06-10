Клуб из Латвии попрощался с украинским голкипером

Клуб РФШ из Латвии попрощался с украинским голкипером Даниилом Кучером.

Контракт с 24-летним украинцем расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вратарь защищал цвета клуба полтора сезона.

В сезоне 2020 года Кучер провел 19 матчей в чемпионате Латвии, а в сезоне 2021 игрок потерял место в стартовом составе (0 матчей).

Клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.