Клуб из Латвии попрощался с украинским голкипером

Клуб РФШ из Латвии попрощался с украинским голкипером Даниилом Кучером.
Контракт с 24-летним украинцем расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вратарь защищал цвета клуба полтора сезона.
В сезоне 2020 года Кучер провел 19 матчей в чемпионате Латвии, а в сезоне 2021 игрок потерял место в стартовом составе (0 матчей).
Клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
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