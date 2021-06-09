Не вяжется с демократией. Путин отреагировал на новую форму сборной Украины

На новой форме сборной Украины по футболу изображен силуэт страны с Крымом

  • 09.06.2021 22:39
  • 1025 просмотров
  • 5 комментариев
Не вяжется с демократией. Путин отреагировал на новую форму сборной Украины
© УАФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображен силуэт Крыма:

«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция».

6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»

Это событие вызвало бурную реакцию и сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.

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Источник — Известия

(5 голосов)

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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 09.06.2021 23:00
    0
    Ахаха фашист ,кат й убивця заговорив про демократію,він шо Лаптєстан має на увазі
    Ссылка
    Guta
    online
      Guta, 09.06.2021 22:59
    0
    Смішно до сліз?
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 09.06.2021 22:58
    +1
    Даже Пуйло выс.ралось по поводу формы сборной Украины. Надо еще больше напалма чтобы ватные ж.опы пылали без остановки!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 09.06.2021 22:57
    +3
    Демократия – это власть народа.
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Демократия и Рашша это две разные вещи.
    Антонимы.....
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 22:55
    +2
    Треба ще в плей-лист було внести "Лєбєдиноє озєро".
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 09.06.2021 22:57
    +3
    Демократия – это власть народа.
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Демократия и Рашша это две разные вещи.
    Антонимы.....
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 22:55
    +2
    Треба ще в плей-лист було внести "Лєбєдиноє озєро".
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 09.06.2021 22:58
    +1
    Даже Пуйло выс.ралось по поводу формы сборной Украины. Надо еще больше напалма чтобы ватные ж.опы пылали без остановки!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 09.06.2021 23:00
    0
    Ахаха фашист ,кат й убивця заговорив про демократію,він шо Лаптєстан має на увазі
    Ссылка
    Guta
    online
      Guta, 09.06.2021 22:59
    0
    Смішно до сліз?
    Ссылка
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