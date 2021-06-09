Не вяжется с демократией. Путин отреагировал на новую форму сборной Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображен силуэт Крыма:

«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция».

6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»

Это событие вызвало бурную реакцию и сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.