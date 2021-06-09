ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон стал игроком французского Марселя

Защитник Жерсон перешел из бразильского «Фламенго» и стал игроком «Марселя».

24-летний игрок сборной Бразилии, который начинал свою карьеру во «Флуминенсе», а затем выступал за «Рому» и «Фиорентину» с 2016 по 2019 годы, опять будет играть в Европе.

Официально финансовые условия сделки не обнародованы, но в СМИ пишут про сумму трансфера в 20 млн евро плюс бонусы.

Жерсон в текущем сезоне сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. C «Фламенго» он выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии (2 раза).