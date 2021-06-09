ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон стал игроком французского Марселя

24-летний игрок сборной Бразилии ранее выступал за «Рому» и «Фиорентину»

  • 09.06.2021 21:49
  • 5124 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон стал игроком французского Марселя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон

Защитник Жерсон перешел из бразильского «Фламенго» и стал игроком «Марселя».

24-летний игрок сборной Бразилии, который начинал свою карьеру во «Флуминенсе», а затем выступал за «Рому» и «Фиорентину» с 2016 по 2019 годы, опять будет играть в Европе.

Официально финансовые условия сделки не обнародованы, но в СМИ пишут про сумму трансфера в 20 млн евро плюс бонусы.

Жерсон в текущем сезоне сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. C «Фламенго» он выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии (2 раза).

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Источник — ФК Марсель

(6 голосов)

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Комментарии
    dima.krot
    online
      dima.krot, 09.06.2021 22:28
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    футфан, 09.06.2021 22:12
    Жерсон не Родрігес..
    Так это же спорт.юа У них, когда месячные начинаются, всегда такие заголовки пишут.
    Ссылка
    Z1Vm3
    online
      Z1Vm3, 09.06.2021 22:24
    +1
    andre_lui, 09.06.2021 22:10
    Отже, специально так пишите!
    У них это як Мыкола)))
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.06.2021 22:12
    +3
    Жерсон не Родрігес..
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.06.2021 22:10
    +7
    Отже, специально так пишите!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.06.2021 22:10
    +7
    Отже, специально так пишите!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.06.2021 22:12
    +3
    Жерсон не Родрігес..
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 09.06.2021 22:28
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    футфан, 09.06.2021 22:12
    Жерсон не Родрігес..
    Так это же спорт.юа У них, когда месячные начинаются, всегда такие заголовки пишут.
    Ссылка
    Z1Vm3
    online
      Z1Vm3, 09.06.2021 22:24
    +1
    andre_lui, 09.06.2021 22:10
    Отже, специально так пишите!
    У них это як Мыкола)))
    Ссылка
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