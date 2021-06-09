ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон стал игроком французского Марселя

Защитник Жерсон перешел из бразильского «Фламенго» и стал игроком «Марселя».
24-летний игрок сборной Бразилии, который начинал свою карьеру во «Флуминенсе», а затем выступал за «Рому» и «Фиорентину» с 2016 по 2019 годы, опять будет играть в Европе.
Официально финансовые условия сделки не обнародованы, но в СМИ пишут про сумму трансфера в 20 млн евро плюс бонусы.
Жерсон в текущем сезоне сыграл 7 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. C «Фламенго» он выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии (2 раза).
L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021
Источник — ФК Марсель
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