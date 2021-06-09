В Днепре открыли Музей спорта. Присутствовали Беланов, Блохин и другие

Об открытии музея и спорткомплекса сообщил Игорь Беланов

  • 09.06.2021 20:35
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В Днепре открыли Музей спорта. Присутствовали Беланов, Блохин и другие
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Сегодня в Днепре был открыт Областной музей спорта и новый современный стадионный комплекс. На церемонии открытия присутствовали легенды украинского футбола, Олег Блохин, Игорь Беланов, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Руслан Ротань, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Об открытии музея и спорткомплекса рассказал обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов:

«Вернулся из г. Днепр, где участвовал в церемонии открытия Областного музея спорта, нового современного стадионного комплекса вместе с друзьями-коллегами по спорту и руководством Ассоциации Футбола Украины, а также Президентом страны и руководством ОП.

Я всегда говорил, что важно помнить историю и не забывать о тех, кто ее создавал. Без прошлого нет будущего. «Серебряная бутса» Олега Протасова, олимпийские награды Алексея Михайличенко и Анатолия Демьяненко, уникальный «Золотой мяч» Олега Блохина, высочайшие спортивные награды Сергея Назаровича Бубки и мой скромный трофей были представлены в новом музее наряду с региональными экспонатами, демонстрирующими спортивные достижения региона.

Радостно и приятно, что спорт в Днепре развивается! Спасибо Президенту за внимание и поддержку родного региона, спасибо городу Днепру за радушный прием! С благодарностью и огромным уважением к Вам удивительные жители Днепра и области, искренне Ваш, Игорь Беланов».

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Источник — Facebook

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    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 20:38
    0
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    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 20:38
    0
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