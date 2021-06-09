АПЛ наказала клубы за Суперлигу. Штраф и возможность отобрать очки

Шесть клубов АПЛ, которые ранее подписали договор на вступление в Суперлигу (МЮ, «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм») согласовали с Премьер Лигой примирение сторон.

По информации СМИ, 6 клубов в общей сложности заплатят АПЛ около 20 миллионов фунтов в виде штрафа.

Кроме того, АПЛ на будущее прописала возможность еще больших штрафов в случае, если клубам чемпионата снова захочется уйти в Суперлигу или аналогичный проект.

Предусмотрен не только финансовый штраф. Если в будущем кто-то решит перейти в Суперлигу, то у команды могут отобрать до 30 очков в таблице АПЛ.

УЕФА сейчас рассматривает возможность исключения из еврокубков «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые все еще не вышли из проекта Суперлиги.