Игорь ЦЫГАНЫК: «Яремчук очень переживал по поводу реализации моментов»

Эксперт прокомментировал игру основного форварда сборной Украины

  • 09.06.2021 17:28
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Яремчук очень переживал по поводу реализации моментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык считает, что нападающему Роману Яремчуку было очень важно забить в последнем контрольном матче перед Евро.

Игрок в первом тайме не использовал ряд топ-моментов, но забил во втором тайме.

«Яремчук очень хотел забить гол в последнем контрольном матче с Кипром. Он очень переживал, что нужно реализовывать свои шансы. Хорошо, что основной форвард перед Евро забил гол. Шевченко чувствовал, что Яремчуку нужно забить мяч, поэтому он его держал на поле, а только после гола заменил на Беседина».

«Основной форвард - Яремчук, а следующие Беседин и Довбик», - сказал Цыганык.

Ожидается, что Роман Яремчук будет в старте на первый матч Украины на Евро против Нидерландов.

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Источник — Циганик LIVE

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