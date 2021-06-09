Игорь ЦЫГАНЫК: «Яремчук очень переживал по поводу реализации моментов»

Журналист Игорь Цыганык считает, что нападающему Роману Яремчуку было очень важно забить в последнем контрольном матче перед Евро.
Игрок в первом тайме не использовал ряд топ-моментов, но забил во втором тайме.
«Яремчук очень хотел забить гол в последнем контрольном матче с Кипром. Он очень переживал, что нужно реализовывать свои шансы. Хорошо, что основной форвард перед Евро забил гол. Шевченко чувствовал, что Яремчуку нужно забить мяч, поэтому он его держал на поле, а только после гола заменил на Беседина».
«Основной форвард - Яремчук, а следующие Беседин и Довбик», - сказал Цыганык.
Ожидается, что Роман Яремчук будет в старте на первый матч Украины на Евро против Нидерландов.
Источник — Циганик LIVE
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