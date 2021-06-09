Украина выше России, Малиновский – бомбардир и другие прогнозы на Евро

Первый матч Украины уже 13 июня

  • 09.06.2021 16:45
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Украина выше России, Малиновский – бомбардир и другие прогнозы на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в третий раз в своей истории стартует на чемпионате Европы по футболу и хочется верить, что эта попытка будет гораздо успешнее двух предыдущих. В 2012 на домашнем Евро Украина стартовала с победы над Швецией, но затем уступила Франции и Англии. Впрочем, проиграть таким командам вовсе не стыдно. А вот Евро-2016 обернулось для Украины настоящим провалом – 3 поражения, ни одного забитого мяча и последнее место в группе. Но ожидаем, что сейчас всё сложится гораздо лучше и Украина впервые выйдет в плей-офф

Команда Андрея Шевченко попала в группу C и ее соперниками являются Нидерланды, Австрия и Северная Македония. По всем прогнозам голландцы должны выиграть группу, Северная Македония будет последней, а Украина и Австрия разыграют в последнем туре 2-3-е место и вдвоем выйдут в плей-офф. А потому на сей раз можно смело ставить на проход команды Андрея Шевченко

Прогноз Favbet: Украина выйдет из группы – 1.3

Этой весной Руслан Малиновский набрал великолепную форму и показал себя одним из лидеров «Аталанты». С 11 голевыми передачами украинец стал лучшим ассистентом Серии А. Да и забивал Руслан тоже немало. Начиная с конца марта Малиновский забил 7 голов, в том числе дважды в ворота «Ювентуса»

Пока что у Малиновского 6 голов за сборную, последний из которых в ворота Германии с пенальти в Лиге Наций. Но учитывая то, в какой форме Руслан подошел к Евро, есть уверенность, что на этом турнире он не уйдет с поля без гола.

Прогноз Favbet Руслан Малиновский – лучший бомбардир сборной Украины на Евро - 3

Трудно сейчас найти более принципиальное соперничество в европейском футболе, чем Украина – Россия. Особенно после реакции россиян на новую форму сборной Украины. В последний раз эти сборные встречались в далеком 99 году, но решающий гол Шевченко в ворота Филимонова до сих пор прекрасно помнят болельщики обеих команд. На этом Евро сборные вряд ли пересекутся (хотя теоретически такая возможность остается, причем уже в четвертьфинале ), но мы можем сравнить их заочно

Прошлое Евро Россия, как и Украина, провалила и стала последней в группе. На сей раз россияне попали в группу к Бельгии, Дании и Финляндии. Выйдет команда Черчесова из группы или нет – однозначно сказать сложно. Но на то, что по итогам Евро Украина окажется выше – вполне можно поставить

Прогноз Favbet: Украина выше России по итогам турнира – 1.82

Без сомнения, один из самых важных и эмоциональных матчей в истории сборной Украины – это поединок 1/8 чемпионата мира-2006 против Швейцарии. Основное и дополнительное время не принесло голов и всё решилось в серии пенальти. И это был звездный час Александра Шовковского.

Он отбил два пенальти, еще в одном случае швейцарец попал в перекладину и как итог – 3:0 в пользу  Украины. Впервые в истории чемпионатов мира вратарь не пропустил ни одного мяча в серии пенальти. Кто знает, может на этом Евро в матче с участием Украины мы увидим повторение того сценария. Было бы круто

Прогноз Favbet: Украина в матче не пропустит в серии пенальти – 60

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Источник — Sport.ua

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