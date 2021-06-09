ПСЖ подписал профессиональный контракт с 18-летним французским форвардом

Парижский ПСЖ заключил первый профессиональный контракт с 18-летним французским воспитанником клуба, нападающим Самуэлем Нуаро-Дауриа.
Соглашение рассчитано на три года.
Самуэль тренируется в системе ПСЖ с 2018 года. Летом 2020 года футболист был переведен из команды U-17 в команду U-19.
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Источник — ФК ПСЖ
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