Стали известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос у женщин

Кто-то выиграет дебютный Шлем

  • 09.06.2021 16:26
  • 312 просмотров
  • 2 комментария
Стали известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

В среду на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки 1/4 финала в верхней части женской одиночной сетки. 
 
Чешка Барбора Крейчикова сломила сопротивление 17-летней американки Кори Гауфф, а полька Ига Свёнтек не сумела защитить прошлогодний титул, проиграв Марии Саккари из Греции.

Ни одна из участниц полуфинальной стадии раньше не оказывалась в четверке лучших на Шлемах. 

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Барбора Крейчикова –  Кори Гауфф [24] – 7:6(6), 6:3
 Мария Саккари [17] –  Ига Свёнтек [8] – 6:4, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

 Барбора Крейчикова –  Мария Саккари [17]
 Анастасия Павлюченкова [31] –  Тамара Зиданшек

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 09.06.2021 16:35
    0
    А Подороска знову в півфіналу РГ, на цей раз у парному.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.06.2021 16:31
    0
    ставлю на финал Саккари - Павлюченко
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.06.2021 16:35
    0
    А Подороска знову в півфіналу РГ, на цей раз у парному.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 09.06.2021 16:31
    0
    ставлю на финал Саккари - Павлюченко
    Ссылка
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