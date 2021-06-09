Стали известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос у женщин

В среду на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки 1/4 финала в верхней части женской одиночной сетки.



Чешка Барбора Крейчикова сломила сопротивление 17-летней американки Кори Гауфф, а полька Ига Свёнтек не сумела защитить прошлогодний титул, проиграв Марии Саккари из Греции.

Ни одна из участниц полуфинальной стадии раньше не оказывалась в четверке лучших на Шлемах.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова – Кори Гауфф [24] – 7:6(6), 6:3

Мария Саккари [17] – Ига Свёнтек [8] – 6:4, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова – Мария Саккари [17]

Анастасия Павлюченкова [31] – Тамара Зиданшек