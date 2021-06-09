Стали известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос у женщин

В среду на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки 1/4 финала в верхней части женской одиночной сетки.
Чешка Барбора Крейчикова сломила сопротивление 17-летней американки Кори Гауфф, а полька Ига Свёнтек не сумела защитить прошлогодний титул, проиграв Марии Саккари из Греции.
Ни одна из участниц полуфинальной стадии раньше не оказывалась в четверке лучших на Шлемах.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова – Кори Гауфф [24] – 7:6(6), 6:3
Мария Саккари [17] – Ига Свёнтек [8] – 6:4, 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала
Барбора Крейчикова – Мария Саккари [17]
Анастасия Павлюченкова [31] – Тамара Зиданшек
Источник — Sport.ua
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