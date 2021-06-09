ОФИЦИАЛЬНО: Бруну Лаже возглавил Вулверхэмптон

Португальский специалист будет тренировать английский клуб

  • 09.06.2021 16:16
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ОФИЦИАЛЬНО: Бруну Лаже возглавил Вулверхэмптон
© ФК Вулверхэмптон. Бруну Лаже

45-летний португальский специалист Бруну Лаже назначен новым главным тренером «Вулверхэмптона».

Срок соглашения с Лаже не уточняется.

На протяжении карьеры Бруну работал в молодежных командах «Витории Сетубал» и «Бенфики», «Шабабе Аль-Ахли», «Шеффилде Уэнсдей», «Суонси» и «Бенфике» В. Последним клубом специалиста была «Бенфика», которую он возглавлял с 2019 по 2020 годы.

Вместе с «Бенфикой» Лаже выиграл чемпионат Португалии сезона 2018/2019 и стал обладателем Кубка Португалии в 2019 году.

В минувшем сезоне «Вулверхэмтон» занял 13-е место в АПЛ, набрав 45 очков.

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Источник — ФК Вулверхэмптон

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