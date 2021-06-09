Рамос подпишет краткосрочный контракт с Реалом

35-летний испанский центральный защитник «Реала» Серхио Рамос изменил свою позицию относительно продления контракта с мадридским клубом.
Несколько месяцев Рамос ждал, что «Реал» предложит ему новое долгосрочное соглашение, но этого так и не произошло. Теперь футболист согласен подписать краткосрочный контракт сроком на один год.
Новое соглашение будет подписано до конца июня.
В минувшем сезоне футболист провел за «Реал» 21 матч во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость Рамоса составляет €14 миллионов.
Источник — Cuatro
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