Динамо готово отпустить Бущана при адекватном предложении

Игорь Цыганык считает, что интерес к игроку действительно существует

  • 09.06.2021 15:51
  • 2114 просмотров
  • 3 комментария
Динамо готово отпустить Бущана при адекватном предложении
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык подтвердил, что к вратарю «Динамо» Георгию Бущану есть интерес из Франции.

«Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет. Если после Евро будет адекватное предложение, то и клуб, и Луческу отпустят Бущана в европейскую команду», - сказал Цыганык.

Отметим, что в случае возможного ухода Бущана в первой команде останется опытный Денис Бойко и молодой Руслан Нещерет, который пропустит сборы из-за травмы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 09.06.2021 16:37
    0
    Слава Чебан, 09.06.2021 16:24
    Адекватная это 20 лямов за среднячкового 27 летнего вратаря у которого дпже 10 игр за сборную нет?
    Взагалі то для воротаря 27 років це самий розквіт. Грають то вони років до 36-40 зазвичай. Та й звідки ціна в 20 млн? Французи, можливо, хочуть взяти подешевше, та менше 10 навряд чи хто його продасть.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.06.2021 16:33
    +2
    Слава Чебан, 09.06.2021 16:24
    Адекватная это 20 лямов за среднячкового 27 летнего вратаря у которого дпже 10 игр за сборную нет?
    Ніхто за нього не буде просити 20 мільйонів, але і за мільйон ніхто не віддасть, що логічно.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 09.06.2021 16:24
    -3
    Адекватная это 20 лямов за среднячкового 27 летнего вратаря у которого дпже 10 игр за сборную нет?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.06.2021 16:33
    +2
    Слава Чебан, 09.06.2021 16:24
    Адекватная это 20 лямов за среднячкового 27 летнего вратаря у которого дпже 10 игр за сборную нет?
    Ніхто за нього не буде просити 20 мільйонів, але і за мільйон ніхто не віддасть, що логічно.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 09.06.2021 16:37
    0
    Слава Чебан, 09.06.2021 16:24
    Адекватная это 20 лямов за среднячкового 27 летнего вратаря у которого дпже 10 игр за сборную нет?
    Взагалі то для воротаря 27 років це самий розквіт. Грають то вони років до 36-40 зазвичай. Та й звідки ціна в 20 млн? Французи, можливо, хочуть взяти подешевше, та менше 10 навряд чи хто його продасть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности