Динамо готово отпустить Бущана при адекватном предложении

Журналист Игорь Цыганык подтвердил, что к вратарю «Динамо» Георгию Бущану есть интерес из Франции.

«Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет. Если после Евро будет адекватное предложение, то и клуб, и Луческу отпустят Бущана в европейскую команду», - сказал Цыганык.

Отметим, что в случае возможного ухода Бущана в первой команде останется опытный Денис Бойко и молодой Руслан Нещерет, который пропустит сборы из-за травмы.