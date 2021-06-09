Сергей КРАВЧЕНКО: «Не бегите впереди паровоза, не ждите чудес»

На Евро-2020 выход из группы станет большим успехом для сборной Украины, считает специалист

  • 09.06.2021 15:34
  • 1120 просмотров
  • 3 комментария
Сергей КРАВЧЕНКО: «Не бегите впереди паровоза, не ждите чудес»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды на Евро-2020.

«Я с нетерпением жду начала чемпионата Европы. Три года без таких крупных форумов на уровне сборных — это много, и болельщики уже соскучились по подобным праздникам. Меня очень радует, что сборная Украины поехала на этот турнир в хорошем настроении, но настораживает эйфория в среде специалистов, журналистов и болельщиков. Прошу вас: не бегите впереди паровоза, не ждите чудес. У нас сейчас сильная команда, хорошие игроки и хорошие тренеры, но это же Евро. Там будут все соперники в порядке. Все они готовятся, поэтому выход из группы уже станет большим успехом. Мы ведь раньше никогда этого не делали, а с третьего раза должно получится», — считает Кравченко.

На групповом этапе Евро-2020 Украины сыграет с национальными командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 09.06.2021 16:31
    +1
    "На Евро-2020 выход из группы станет большим успехом для сборной Украины, считает специалист".
    Спирт.юа уже всех в специалисты определил. Осталось только Алиева добавить
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.06.2021 16:23
    0
    Павелку и его компашке обязательно нужен хороший результат, провал на ЕВРО только ускорить время его отставки, даже поголовный вотум доверия от прикормленных областных ассоциаций, его не спасет....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.06.2021 16:16
    0
    Сабо читал это ? Фас )
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 09.06.2021 16:31
    +1
    "На Евро-2020 выход из группы станет большим успехом для сборной Украины, считает специалист".
    Спирт.юа уже всех в специалисты определил. Осталось только Алиева добавить
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.06.2021 16:23
    0
    Павелку и его компашке обязательно нужен хороший результат, провал на ЕВРО только ускорить время его отставки, даже поголовный вотум доверия от прикормленных областных ассоциаций, его не спасет....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.06.2021 16:16
    0
    Сабо читал это ? Фас )
    Ссылка
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