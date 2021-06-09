Сергей КРАВЧЕНКО: «Не бегите впереди паровоза, не ждите чудес»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды на Евро-2020.

«Я с нетерпением жду начала чемпионата Европы. Три года без таких крупных форумов на уровне сборных — это много, и болельщики уже соскучились по подобным праздникам. Меня очень радует, что сборная Украины поехала на этот турнир в хорошем настроении, но настораживает эйфория в среде специалистов, журналистов и болельщиков. Прошу вас: не бегите впереди паровоза, не ждите чудес. У нас сейчас сильная команда, хорошие игроки и хорошие тренеры, но это же Евро. Там будут все соперники в порядке. Все они готовятся, поэтому выход из группы уже станет большим успехом. Мы ведь раньше никогда этого не делали, а с третьего раза должно получится», — считает Кравченко.

На групповом этапе Евро-2020 Украины сыграет с национальными командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.