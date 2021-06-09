ФОТО. Фран Соль принимает солнечные ванны со своим сыном

Форвард киевского «Динамо» набирается сил перед новым сезоном

  • 09.06.2021 15:14
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ФОТО. Фран Соль принимает солнечные ванны со своим сыном
© Instagram. Фран Соль

29-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль проводит отпуск, принимая солнечные ванны вместе со своим сыном — Франом Солем-младшим.

Фото на краю бассейна Соль опубликовал в Instagram.

Минувший сезон Фран Соль провел в аренде в «Тенерифе». Всего футболист провел за испанскую команду 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Соля с «Динамо» действителен до 31 декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.

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Источник — Instagram

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