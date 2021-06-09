Верес на сезон УПЛ заявил три стадиона. В том числе в Ровно

Клуб хочет сыграть в своем городе уже в сезоне 2021/22

  • 09.06.2021 15:11
  • 1839 просмотров
  • 1 комментарий
Верес на сезон УПЛ заявил три стадиона. В том числе в Ровно
© nkveres.com

«Верес», который стал чемпионом Первой лиги и сыграет в УПЛ, на сезон 2021/22 заявил три стадиона.

Начать чемпионат команда из Ровно планирует в Луцке на арене «Авангард». Этот стадион заявлен как основной, а резервным будет арена имени Шухевича в Тернополе.

Третьей ареной на сезон заявлен «Авангард» в городе Ровно.

На этом стадионе проходит реконструкция, однако в клубе рассчитывают, что во второй половине сезона 2021/22 «Верес» все-таки сможет вернуться в свой город и проводить матчи на обновленном стадионе.

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Источник — ФК Верес

(5 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 09.06.2021 16:44
    0
    Нехай в Рівному на цьому стадіоні хоча б розминку проведуть...на газоні,а не на будові .. Це ще більшіґе підштовхує до не чесності участі в УПЛ... Пенальті в останніх турах і взагаліяк проходили атестацію...
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    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 09.06.2021 16:44
    0
    Нехай в Рівному на цьому стадіоні хоча б розминку проведуть...на газоні,а не на будові .. Це ще більшіґе підштовхує до не чесності участі в УПЛ... Пенальті в останніх турах і взагаліяк проходили атестацію...
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