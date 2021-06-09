Верес на сезон УПЛ заявил три стадиона. В том числе в Ровно

«Верес», который стал чемпионом Первой лиги и сыграет в УПЛ, на сезон 2021/22 заявил три стадиона.

Начать чемпионат команда из Ровно планирует в Луцке на арене «Авангард». Этот стадион заявлен как основной, а резервным будет арена имени Шухевича в Тернополе.

Третьей ареной на сезон заявлен «Авангард» в городе Ровно.

На этом стадионе проходит реконструкция, однако в клубе рассчитывают, что во второй половине сезона 2021/22 «Верес» все-таки сможет вернуться в свой город и проводить матчи на обновленном стадионе.