Выше только Мбаппе. Холанд подорожал на €20 миллионов

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость 20-летнего нападающего дортмундской «Борусси» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

С февраля 2020 года футболист подорожал на €20 миллионов — со €110 до €130 миллионов.

Таким образом, Холанд занял второе место в списке потенциально самых дорогих футболистов в мире, опередив 27-летнего английского форварда Гарри Кейна, который оценивается в €120 миллионов. Первое место в рейтинге занимает 22-летний бомбардир ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €160 миллионов.

В минувшем сезоне Холанд провел за немецкий клуб 41 матч во всех турнирах, где забил 41 мяч и отдал 12 результативных передач.