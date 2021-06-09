Выше только Мбаппе. Холанд подорожал на €20 миллионов

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость 20-летнего нападающего дортмундской «Борусси» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
С февраля 2020 года футболист подорожал на €20 миллионов — со €110 до €130 миллионов.
Таким образом, Холанд занял второе место в списке потенциально самых дорогих футболистов в мире, опередив 27-летнего английского форварда Гарри Кейна, который оценивается в €120 миллионов. Первое место в рейтинге занимает 22-летний бомбардир ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €160 миллионов.
В минувшем сезоне Холанд провел за немецкий клуб 41 матч во всех турнирах, где забил 41 мяч и отдал 12 результативных передач.
Источник — Transfermarkt
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