Выше только Мбаппе. Холанд подорожал на €20 миллионов

Норвежский форвард «Боруссии» Дортмунд теперь оценивается в €130 миллионов

  • 09.06.2021 14:39
  • 766 просмотров
  • 3 комментария
Выше только Мбаппе. Холанд подорожал на €20 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость 20-летнего нападающего дортмундской «Борусси» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

С февраля 2020 года футболист подорожал на €20 миллионов — со €110 до €130 миллионов.

Таким образом, Холанд занял второе место в списке потенциально самых дорогих футболистов в мире, опередив 27-летнего английского форварда Гарри Кейна, который оценивается в €120 миллионов. Первое место в рейтинге занимает 22-летний бомбардир ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €160 миллионов.

В минувшем сезоне Холанд провел за немецкий клуб 41 матч во всех турнирах, где забил 41 мяч и отдал 12 результативных передач.

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Источник — Transfermarkt

(1 голос)

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Комментарии
    Микола Гуцуляк
    online
      Микола Гуцуляк, 09.06.2021 14:59
    0
    Золота дитина. Кажуть, вже 200
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 09.06.2021 14:57
    -1
    кейн таке дерево для таких грошей.. капец просто..(
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 14:53
    0
    Холанда сватають в Челсі.
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    online
      Микола Гуцуляк, 09.06.2021 14:59
    0
    Золота дитина. Кажуть, вже 200
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 14:53
    0
    Холанда сватають в Челсі.
    Ссылка
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