Реал назвал цену на Варана

Мадридский «Реал» готов расстаться с 28-летним французским центральным защитником Рафаэлем Вараном за €50 миллионов.
Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб без финансовой компенсации.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы предложить футболисту зарплату в размере €12 миллионов в год.
В минувшем сезоне Варан провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, где забил два мяча.
В активе игрока 74 матча за сборную Франции, где он забил пять мячей.
Источник — Mundo Deportivo
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