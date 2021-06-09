Реал назвал цену на Варана

Мадридский «Реал» готов расстаться с 28-летним французским центральным защитником Рафаэлем Вараном за €50 миллионов.

Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб без финансовой компенсации.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется английский «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы предложить футболисту зарплату в размере €12 миллионов в год.

В минувшем сезоне Варан провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, где забил два мяча.

В активе игрока 74 матча за сборную Франции, где он забил пять мячей.